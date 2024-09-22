محافظ بني سويف يطمئن على انتظام العملية التعليمية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي 2024/ 2025، والذي انطلق "أمس" في 214 مدرسة، التي تعمل بنظام الفترتين، حيث انتظمت الدراسة "اليوم الأحد" بكامل طاقتها في أكثر من 1340 مدرسة، تستقبل أكثر من 825.7 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية "عام وفني" على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته "صباح اليوم" لمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام الدراسة في الفصل الأول من العام الدراسي الجديد، وذلك في حضور: هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد ياسين، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، علي يوسف، رئيس المدينة، أحمد عزت، مدير إدارة تعليم بني سويف وإدارة المدرسة.

تقدم المحافظ بالتهنئة لأسرة العاملين بقطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي، وتفقد عددًا من الفصول بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتابع جانبًا من الأنشطة التي ينفذها طلاب المدرسة تزامنًا مع بدء الدراسة، مؤكدًا أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والالتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

كما أشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل مع الوزارة والمديرية لتوفير التيسيرات اللازمة استعدادًا لبدء الدراسة، ومتابعة الموقف أولاً بأول لتذليل أي معوقات في حينها، فضلًا عن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية خاصة الطرق والمرور لتلافي أي ملاحظات، أو سلبيات محتمل حدوثها مع بداية الدراسة وكثافة الحركة على الطرق والشوارع والميادين، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرروية وتجنب أي تكدس أو زحام، في ظل أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها ببعض المناطق والميادين الحيوية والرئيسية.

من جهته أشار وكيل الوزارة إلى متابعته تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس، من خلال فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة التي تنفذها المديرية من خلال تسيير الأوتوبيس الطائر الذي يجوب إدارات التعليم كافة للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي عموم المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من النواحي الفنية والإدارية كافة وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية.

إضافة إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي والبُعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية، مع التنبيه على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب والعاملين إلى جانب عدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة وغلقه عقب انتهاء الطابور وإحكام الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، فضلًا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

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