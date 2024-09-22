مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل فرصة للمشاركة في صناعة القرار الدولي

يشارك منتدى شباب العالم في قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك، وهو ما تراه الأحزاب جزءً من جهود المنتدى لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية، بما يشمل الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، كما أنه يأتي ضمن ضمن جهود المنتدى لتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال المقبلة.

منتدى شباب العالم أصبح على أجندة مجلس شباب الأمم المتحدة

يؤكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك تأتي نتاج لمجهود كبير وتعب خلال سنوات ماضية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن منتدى شباب العالم أخرج نموذج محاكاة للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الرئيس السيسي وضيوف أجانب، لافتا إلى أن منتدى شباب العالم أصبح على أجندة مجلس شباب الأمم المتحدة.

ونوه القط بأن مشاركة المنتدى بقمة المستقبل تأتي كتعبير عن رأي الوطن العربي والقارة الإفريقية، لافتا إلى أن لجنة الشباب بالأمم المتحدة لديها تقارير تشيد بمنتدى شباب العالم وممثليه، وهذا تعبير إيجابي ودعم للدبولوماسية الشبابية في الخارج.

واختتم قائلا: من أبرز الأهداف التي وجه بها الرئيس السيسي في 2016 هو مشاركة الشباب في المناصب القيادية، ويكونوا خير ممثلين لمصر والشرق الأوسط في المحافل الدولية.

خطوة هامة نحو تفعيل دور الشباب على الساحة الدولية

المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك تأكيد على نجاح المنتدى في التعبير عن مكانة وقيمة الشباب برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على دعم قطاع الشباب على كافة المستويات، كما أنها تأتي تعبيرا عن رأي الوطن العربي والقارة الإفريقية، وتحقيقا للأهداف التي وجه بها الرئيس السيسي في 2016 هو مشاركة الشباب في المناصب القيادية، ويكونوا خير ممثلين لمصر والشرق الأوسط في المحافل الدولية.

وشدد أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة على أن المشاركة تعتبر بمثابة خطوة هامة نحو تفعيل دور الشباب على الساحة الدولية بجهود مصرية تضع تمكين الشباب على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن العالم وما يشهده من تحديات إقليمية صعبة تحتاج إلى أفكار ورؤى جديدة لوضع حد لهذه الصراعات والأزمات القائمة، وهو ما لم ولن يتحقق إلا بمشاركة الشباب كونهم ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وكونهم قادرين على تبادل الآراء بمختلف الثقافات والمعتقدات حول قضايا التنمية والسلام والاستقرار العالمي من خلال إتاحة الفرص لهم للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين.

قمة المستقبل تتويج لجهود منتدى شباب العالم في تمكين الشباب



يقول اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن مشاركة منتدى شباب العالم في "قمة المستقبل" بنيويورك تعد تتويجا لهذه الجهود، وفرصة للشباب ليتشابكوا مع القضايا الدولية الملحة، وليصبحوا جزءا لا يتجزأ من عملية صنع القرار الدولي.



وأشار فرحات إلى أن انخراط الشباب في منتديات دولية مثل "قمة المستقبل" يتيح لهم فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين، بما يعزز من فهمهم للقضايا الدولية الملحة ويمكنهم من المساهمة في صياغة حلول مبتكرة، مؤكدا أن بناء المستقبل لا يمكن أن يتم بمعزل عن الشباب، مشددا على أن تفاعلهم مع صناع القرار العالميين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق مستقبل مشرق و مستدام، يعم فيه السلام والاستقرار، وينعم فيه الجميع بالتنمية الشاملة والعدالة.

فرصة لاتصال الشباب بصناع القرار على المستوى الدولي

يقول يوسف صقر مساعد الشباب بحزب الاتحاد، مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك، هو انعكاس حقيقي لتأثيرات المنتدى، وفرصة أمام الشباب للاتصال بصناع القرار على مستوى العالم ورسم ملامح المستقبل.

ويؤكد صقر أن هذه الفرصة تمثل تحولًا كبيرًا في أهداف وتأثيرات المنتدى على المستوى الدولي، لينقل تفاعله إلى صناع القرار على مستوى العالم، ويعزز من خطوات الدولة نحو تمكين الشباب وتشابكهم مع القضايا الدولية.