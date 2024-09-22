البيت الروسي بالإسكندرية يفتتح نادي الشباب احتفالا باليوم العالمي للسلام

افتتح البيت الروسي بالإسكندرية ، نادي الشباب تزامنًا مع اليوم العالمي للسلام، وهو إمتدادًا لنادي الشباب بالبيت الروسي بالقاهرة.

ومن جانبها قالت “أسماء محمد “رئيس نادي الشباب بالبيت الروسي بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ”الوفد”، أن بداية الأنشطة في نادي الشباب كان مقتصر علي طلاب اللغات" الألسن، والآداب" وكانوا يشجعونهم أن يتحدثوا بجرأة باللغة الروسية وهذا بالفعل تم من خلال البرزنتيشن الأسبوعي، وكانوا يناقشون القضايا المختلفة والمواضيع العامة وأيضًا الإحتفال بالأعياد المصرية والروسية ويعرفون الشباب علي الثقافة الروسية حتي يكونوا مدركين أهمية العلاقات المصرية الروسية وكان كل هذا باللغة الروسية وكان يتم ذلك بأكمله في نادي الشباب بالبيت الروسي بالقاهرة.

وتابعت أنه اليوم الأول لإفتتاح النادي بالأسكندرية وهم يأملون أن يكون مثل نادي الشباب بالبيت الروسي بالقاهرة، وأيضًا يوجد نوادي صغيرة ومنها نادي الترجمة، الدوبلاچ، والشطرنج، والمسرح، وهم كل شهر يقومون مسرحية، وهم يأملون أن يفتتحوا نفس هذه النوادي وبأفكار أفضل ومختلفة بالإسكندرية.

وأكدت محمد، أن ممارسة اللغة الروسية كانت هدف لديهم في نادي الشباب ويعلموهم كيفية التحدث الصحيح باللغة الروسية وإتقانها وليس فقط مجرد التعرف عليها، وأن يدركوا مدي عمق العلاقات المصرية الروسية، ويقدم النادي العديد من المنح العديدة للمشاركين والأعضاء الدائمين بالنادي، ويتم تطويعهم كمترجمين أو منظمين علي حسب مهاراتهم وقيادات كل فرد منهم، ويتم إختيارهم علي هذه الأساس.

واختتمت حديثها بأنه يجب علي الإنسان أن يعمل نفسه دون الإعتماد الكلي علي الدراسة الأكاديمية، لأنها لا تعطي كل شئ ولكن العمل علي النفس في تطوير اللغة بإستمرار دائم هو أفضل بكثير، وفي حالة أن هناك شخص ما لا يحب أن يأخذ الكورسات الخاصة باللغة يأتي فورًا إلي النادي وسيتم تعليمه كل شئ وبأفضل الطرق الصحيحة، ويهدف نادي الشباب أيضًا إلي نشر الثقافة الروسية.

وحضر الإفتتاح عمرو حسين مدير العلاقات الخارجية والبرنامج التعليمي بالبيت الروسي بالإسكندرية، وزياد السيد محاضر فى نادي الشباب فى البيت الروسي بالقاهرة، وشرح لجميع الحضور عن تجربته مع السفر و اللغة و محاضرات النادي، ومجموعة كبيرة من محبي اللغة والثقافة الروسية، وشهد الإفتتاح أيضًا مسرحية صغيرة عن النادي والسلام العالمي، ومقابلة مباشرة عبر الإنترنت مع شباب النادي فى القاهرة، أغنية Калиника بالروسية، وتعني بالعربية "التوت البري".