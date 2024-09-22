الزقازيق تستعد للتقلبات الجوية بتطهير شبكات الصرف وصفايات الأمطار

وجه المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، الاجهزه التنفيذية، برفع درجة الإستعداد تحسبًا لأي تقلبات جوية، وسقوط أمطار، مع إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار، ورفع الأتربة منها، وتسليك بالوعات الصرف الصحي بالشوارع.

وقاد رجب أبو شرخ مدير الكوارث والأزمات بمركز الزقازيق، وإدارة تحسين البيئة، أعمال تطهير بالوعات الصرف الصحي وصفايات الأمطار بمناطق موقف المنصورة، وشارع الغشام، وشارع طلبة عويضة، والرملي، وتم أعمال النظافة من خلال رفع المخلفات على السواء بمناطق شارع الزراعة، ومحيط ميدان الزراعة، وأسفل كوبرى عبد العزيز، مع ري الأشجار بالمياه لتعود على المواطنين بالراحة النفسية.

وتم التأكد من جاهزية سيارت الشفط ومعدات الصرف، وتأمين كابلات الكهرباء حفاظًا على سلامة الجميع، مع التأكيد أن غرف العمليات منعقدة على مدار 24 ساعة، لمواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، وحلها في أسرع وقت.

وقد وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتملة، من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الامطار ورفع الأتربة منها، وتسليك بالوعات الصرف الصحي، ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

وأوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بأنه تم الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.