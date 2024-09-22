وزير التعليم العالي الأسبق يشهد أول حفل تخرج بالجامعة المصرية اليابانية

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أول حفل تخرج للطلاب للدفعات من 2019 وحتى 2024 لطلاب الدراسات العليا ، والدفعات من 2021 الى 2024 لطلاب البكالوريوس بكليات الهندسة وادارة الأعمال الدولية والانسانيات.

جاء ذلك بحضور الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، والسفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة وعدد من سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، ومسئولى مكتب الجايكا، وبحضور لفيف من رؤساء الجامعات ونواب البرلمان بلجنة التعليم والبحث العلمى وقيادات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادات تنفيذية بمحافظة الاسكندرية وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب، وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة .

وهنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خلال كلمته بالحفل الطلاب خريجى كليات الهندسة وإدارة الأعمال بالجامعة مؤكدا ان الجامعة تفتخر بهم بعد أن اصبحوا مؤهلين لتحقيق انجازات على المستوى المحلى والاقليمى والدولى فى جميع التخصصات وإحداث تأثير إيجابي على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا اليوم هو تتويج لسنوات من العمل الجاد والتفاني والمثابرة.

وأشار إلى أن الجامعة قدمت لهم تعليما بمواصفات عالمية بفضل الدعم الكبير من حكومتي مصر واليابان، ودعم مجلس أمناء E-JUST، فضلا عن توفير أحدث المعامل التكنولوجية ومراكز التميز المقدمة من "الجايكا" ونخبة من العلماء من أعضاء هيئة التدريس والإداريين المتميزين.



واشاد رئيس الجامعة، بدور كل من السفيرة فايزة أبو النجا رئيس مجلس أمناء الجامعة السابقة وصاحبة فكرة إنشاء الجامعة ، والدكتور هاني هلال رئيس مجلس الامناء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق فى دعم الجامعة المصرية اليابانية .



وأكد الدكتور عمرو عدلى، أن خريجى الجامعة بالعلم والمعرفة والجدرات التى اكتسبوها قادرين على مواجهة اى تحديات تواجههم فى الحياة العملية وانه على يقين من انهم سينجحون فى تحقيق احلامهم فى مستقبل باهر