وكيل تعليم الفيوم تشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المحمدية للبنات

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المحمدية الإعدادية بنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، وقدمت التهنئة لطالبات المدرسة بالعام الدراسي الجديد ، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة على ما ظهرت به المدرسة من تجهيز وحسن استقبال الطالبات وعلى أداء المدرسة البمميز واستعدادها التام لإستقبال العام الدراسي الجديد .

تحقيق الانضباط

أكدت وكيل الوزارة ، على ضرورة المتابعة الفنية اليومية لإدارة المدرسة ، والحفاظ على مستوى نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وتفعيل التسجيل الالكترونى لحضور الطالبات ، والالتزام بالاشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة المدرسية، والمشاركة الإيجابية فى جميع ال للمسابقات التى تنظمها الإدارة والمديرية والوزارة فى مختلف المجالات.

كما تابعت الدكتورة أماني قرني ، مدرسة التحرير الابتدائية بغرب الفيوم، حيث تفقدت المدرسة والفصول الدراسية ، وقدمت التهنئة للمعلمين وإدارة المدرس.ة والطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

كما تابعت، مدير تعليم الفيوم ،مدرسة محي الدين أبو العز الابتدائية بغرب الفيوم ، وتفقدت الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وهنأت أطفال الروضة بالعام الدراسي الجديد.

كما تفقدت مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية، وأشادت بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

أكدت وكيل الوزارة على ضرورة انضباط العمل بالمدارس

منذ بداية العام الدراسي ، وتطبيق كافة القرارات واللوائح والقوانين الوزارية بشأن انضباط وانتظام العملية التعليمية،

وفي سياق متصل، تابعت ريحاب عريق وكيل المديرية ، عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية ، ومنها مدرسة محمد موسى الجلاب الابتدائية ، ومدرسة الدكتور لطفي سليمان الثانوية، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية ، وقدمت التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد.

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