صرف صحي الإسكندرية تشارك في انطلاق فعاليات مبادرة بدايه"

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية "بيت ثقافة القباري"، العديد من الندوات وتضمنت ندوة توعية عن السلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكة الصرف الصحي والحفاظ عليها، وعن التغيرات المناخية، وعن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات للطلاب وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة؛ من أجل تشجيعهم.

فرع ثقافة الإسكندرية

تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي"، وتحت رعاية المهندس "ممدوح رسلان" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتوجيهات اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

كما شاركت في القافلة الخدمية لأهالي منطقة "الرابعة الناصرية"، وقام فريق إدارة التوعية بالشركة بعقد ندوات توعية لسكان المنطقة عن كيفية الحفاظ على شبكة الصرف الصحي والتخلص الآمن من المخلفات، والتغيرات المناخية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعقد ورش رسم للأطفال، وعمل استقصاء لآراء للجمهور.