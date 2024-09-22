رئيس أزهر الغربية يوجه بتنفيذ خطط المتابعة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة

عقد الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، والشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الأحد، اجتماعًا بمديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات، موجهًا للجميع الشكر والتهنئة بالعام الدراسي الجديد.

وناقش رئيس الإدارة المركزية عدة نقاط أهمها، التأكيد على تنفيذ خطط المتابعة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، وضرورة المتابعة الدقيقة لتحسين جودة التعليم، ورصد أي مشكلات تطرأ خلال الدراسة لفحصها ومعالجتها فور حدوثها، حتى نشهد عامًا دراسيًّا مميزًا في إطار حرص الأزهر على تطوير المنظومة التعليمية بشكل مستمر وفعال.

التسليم الفوري للكتب الدراسية، متابعة التعديلات التي طرأت مؤخرًا علي بعض المناهج والمواد الدراسية، وقد أشار فضيلته إلي توفير عدد من القاعات الدراسية لاستيعاب الكثافات الهائلة بالمعاهد النموذجية بمرحلة رياض الأطفال.