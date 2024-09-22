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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الأمم المتحدة تهتم بمنتدى شباب العالم ويضعه ضمن أجندته.. فيديو

الرئيس السيسي يلقي
الرئيس السيسي يلقي كلمة في منتدى شباب العالم

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك نتاج لمجهود كبير وتعب خلال سنوات ماضية، مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم أخرج نموذج محاكاة للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الرئيس السيسي وضيوف أجانب.

وأشار النائب محمود القط خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن منتدى شباب العالم أصبح على أجندة مجلس شباب الأمم المتحدة، منوها أن مشاركة المنتدى بقمة المستقبل تعبير عن رأي الوطن العربي والقارة الإفريقية.

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انفوجراف.. منتدى شباب العالم يشارك في "قمة المستقبل"

وتابع النائب محمود القط: لجنة الشباب بالأمم المتحدة لديها تقارير تشيد بمنتدى شباب العالم وممثليه، وهذا تعبير إيجابي ودعم للدبلوماسية الشبابية في الخارج.

واختتم قائلا: من أبرز الأهداف التي وجه بها الرئيس السيسي في 2016 هو مشاركة الشباب في المناصب القيادية، ويكونوا خير ممثلين لمصر والشرق الأوسط في المحافل الدولية.

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