احتفالات وأغاني في أول أيام العام الدراسي الجديد بالإسكندرية

انطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون العام الدراسي الجديد 2024- 2025 بمدارس الإسكندرية، وسط اجراءات تأمينية مُحكمة، بالتعاون مع مسؤولي ومديري المدارس لتأمين الطلاب على مدار اليوم الدراسي، واتخاذ الاستعدادات الأمنية اللازمة لبدء العام الدراسي، وإحكام السيطرة بما يحقق الأمن والأمان للمواطنين مع تأمين الطرق المؤدية الى المدارس والجامعات، من خلال تعزيز التواجد الأمني والمروري بالمحاور والميادين الهامة والطرق المؤدية، وتكثيف المرورات على القوات المكلفة بالتأمين.

وكانت قد استقبلت المدارس الطلاب بالاحتفالات والاغانى الوطنية وتوزيع البالونات على التلاميذ، وشهدت مدارس إدارة شرق ووسط وغرب التعليمية، بدء العام الدراسي التعريف بمبادرة" بداية لبناء الإنسان المصري"، ورفع الطلاب لافتات تعريف مبادرة رئيس الجمهورية، بداية جديدة، وارتسمت الفرحة على وجوه الطلاب في أول أيام العام الدراسي.

وبدأت إدارة المدرسة تسكين الطلاب في فصولهم حيث تم تحديد أسماء كل فصل في فناء المدرسة استعدادا لطابور الصباح وبدء اليوم الدراسي، وتم استقبال الطلاب بالأغاني الوطنية.

وكان قد أوضح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنّ الدراسة انتظمت أمس السبت الموافق بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين والبالغ عددها 222 مدرسة، وتم استقبال أبنائنا الطلاب بطريقة مناسبة وتشغيل الأغنيات الوطنية ورفع علم مصر وتسليم الكتب الدراسية على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا الأحد.

وقام مدير المديرية بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة ببعض المدارس، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مجمع الشهداء رسمي لغات بإدارة الجمرك التعليمية، وذلك بحضور روحية أبوغالي مدير عام الإدارة والسيد الأزوك وكيل الإدارة، وتفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وأثنى على انضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري، كما قام بمتابعة مدرسة إسماعيل صبري الرسمية لغات بذات الإدارة، ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب.