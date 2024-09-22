الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

79جنيها كيلو الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة

أسواق الدواجن
أسواق الدواجن

شهدت أسعار الطيور في أسواق بقري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأحد الموافق 22من شهر سبتمبر2024،إنخفاضا في الأسعار عن أمس السبت ، معدل يتراوح مابين 3 إلي4 جنيهات للكيلو الواحد.

 أسواق المحافظة 

و تجولت (الوفد) داخل عددا من أسواق المحافظة للتعرف عن قرب علي الأسعار، حيث تراوجت أسعار الدواجن البيضاء مابين 79إلي 81جنيها للكيلو ،بينما تراوحت  أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 95 إلي97جنيها للكيلو ، ،وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 117إلي 119جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط  مولر مابين100إلي 102جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 121 و122جنيها 

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 125إلي 127جنيها للكيلو،  ،وأسعار الدبوس 178جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 35جنيها للكيلو ،وجناح 45جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 178جنيها للكيلو ، ووراك 83جنيها للكيلو ،وشاورما 178جنيها للكيلو، وفصوص178 ، كبد صافي 106جنيها للكيلو ،كبد وقوانص 80جنيها ، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 95إلي97جنيها للكيلو.

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