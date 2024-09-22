79جنيها كيلو الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة

شهدت أسعار الطيور في أسواق بقري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأحد الموافق 22من شهر سبتمبر2024،إنخفاضا في الأسعار عن أمس السبت ، معدل يتراوح مابين 3 إلي4 جنيهات للكيلو الواحد.

أسواق المحافظة

و تجولت (الوفد) داخل عددا من أسواق المحافظة للتعرف عن قرب علي الأسعار، حيث تراوجت أسعار الدواجن البيضاء مابين 79إلي 81جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 95 إلي97جنيها للكيلو ، ،وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 117إلي 119جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين100إلي 102جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 121 و122جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 125إلي 127جنيها للكيلو، ،وأسعار الدبوس 178جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 35جنيها للكيلو ،وجناح 45جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 178جنيها للكيلو ، ووراك 83جنيها للكيلو ،وشاورما 178جنيها للكيلو، وفصوص178 ، كبد صافي 106جنيها للكيلو ،كبد وقوانص 80جنيها ، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 95إلي97جنيها للكيلو.