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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء ببني سويف الجديدة

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ سكنية بمناطق مختلفة بمدينة بني سويف الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ۱۰۱٦ بالحي السكني الثالث، والمتمثلة في بناء غرف سطح العقار، وكذا مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ٣٦٩ قطاع د بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب سقف الردود الجانبي لقطعة الأرض بالدور الأرضى بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة.

كما نصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة بقطعة الأرض السكنية رقم ٧٥٨ بالحي السكني الثالث، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 1 بالمجاورة الثانية بالحي الأول، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 15 قطاع ز بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب سقف جزء من الردود الجانبي لقطعة الأرض بالدور الأرضى والأول علوي بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة.

وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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