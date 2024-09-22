حملات تفتيشية لسلامة الغذاء على الأسواق بالمحافظات

في إطار جهود فروع هيئة سلامة الغذاء لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 230 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن جبنة رومي ولانشون به تغير في الخواص الطبيعية وتظهر عليه علامات الفساد، 400 كجم حلوى منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 100 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 5 أطنان (لحوم، أسماك، دواجن) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 4 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 35 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينه كفر سعد.

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

كما تم ضبط كمية من مصنعات اللحوم متغيرة الخواص الطبيعية ولحوم مفرومة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر، وذلك بمعرفة الطب البيطري في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية بعضها مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومديريتي الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم خلال هذه الحملات توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، وبناءً على هذا التوجيه تم تسجيل 4 محطات ومراكز تعبئة نباتات طبية وعطرية والبدء في استيفاء الاشتراطات اللازمة لسلامة الغذاء، كما أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر ضد منشآت غذائية لإدارتها بدون ترخيص، وتحرير 2 محضر ذبح خارج المجازر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 17 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)،

حيث تم المرور على 89 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (دكرنس، ميت غمر، بني عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 48 محضرًا (عدم وجود شهادات صحية، تحفظ، عدم توافر اشتراطات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار)، كما تم التحفظ على 2 طن (مصنعات ألبان، مصنعات لحوم، زيوت غير صالحة للإستهلاك) وذلك بمعرفة جهاز حماية المستهلك، التموين والصحة في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ حملة مشتركة مع الإدارة العامة للتموين على محل يقوم بتعبئة زيوت الطعام في أوعية غير نظيفة دون مراعاة لاشتراطات التعبئة السليمة، وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة نصف طن زيوت وكميات من من الفوارغ والأغطية، وتم تحرير محضر و عرضه على النيابة العامة.

كما شارك الفرع في عدد من الحملات المشتركة مع (ديوان عام المحافظة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، حي شرق)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من اللحوم والمواد الغذائية الأخرى منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم تحرير 13 محضرًا.

كما نفذ الفرع 2 حملة تفتيشية على 6 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن مصادرة (مصنعات لحوم، دواجن، أجبان) منتهية الصلاحية بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية المختلفة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر وعرضه على النيابة، كم تم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 74 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، بلبيس، ههيا وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام الفرع أيضًا بتنفيذ حملة مشتركة مع مديرية التموين، حيث تم المرور على 5 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص و 2 محضر عدم وجود شهادات صحية.

كما تم إعادة المرور على 33 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتحرير 3 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء للمنشآت غير المستجيبة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 31 حملة تفتيشية على 179 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 43 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، شوكولاتة، أنواع مربى، توابل، مركزات تمر هندي وقمر الدين)، ووجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون بتنفيذ 7 حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 11 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخبوزات متنوعة وغيرها من المواد الغذائية)، كما

تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 6 حملات تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، الصحة، البيئة) حيث تم المرور على 67 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن تقريبًا من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (أسماك مجمدة، لحم مفروم، جبن موتزاريلا، لحوم مجمدة مستوردة، دقيق، كبدة، شاي).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (مقطعات لحوم ودواجن)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 6 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية (فريك، أرز)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.