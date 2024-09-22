"القومية لسلامة الغذاء" يصدر تقريره الأسبوعي الــ 35 لعام 2024

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 35 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 14 – 20 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 32 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وأصدرت الإدارة 373 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 334 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3620 رسالة بنحو 166 ألف طن لعدد 1425 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 584 صنف من خضروات ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا بأنواعها والبطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن لكل منهما، ثم البصل بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 57 صنف بنحو 36 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن ، يليها الرمان بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 47 صنف بنحو 30 ألف طن.

ومثلت السودان، السعودية، انجلترا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 160 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 710 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 533 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 430 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1795 رسالة بنحو 444 ألف طن لعدد 775 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 165 صنف من قمح، فول صويا وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، أمريكا والبرازيل.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 273 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 262 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 61 منتج و8 شركات، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 781 منتج جديد، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 50 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح وذلك على مختلف محافظات الجمهورية، كما تم تسجل 2 منشأة غذائية لتداول الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 58 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 27 شكوى وجاري فحص 31 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 572 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، الجيزة، المنوفية، بني سويف، أسوان، مطروح، شمال سيناء والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الشرقية، الاسكندرية، الدقهلية، جنوب سيناء، المنوفية، أسيوط والجيزة، وتم استيفاء 4 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 2 مخزن تغذية مدرسية (قائمة بالفعل) في محافظتي الجيزة والدقهلية، كما تم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الاعتماد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل عدد المخازن المستوفاة إلى 35 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، البحيرة، الاسماعيلية، الشرقية والفيوم.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، بور سعيد، أسوان، الأقصر، دمياط وسوهاج.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الاسكندرية، قنا، مطروح والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 375 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 47 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وجاري إدراج 2 مجزر لحوم لقائمة الاعتماد الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما تمت المشاركة في أعمال استلام مجزر شوني بمحافظة الغربية، ومجزر حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية والجيزة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.