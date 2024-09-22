وزير الري يوجه بسرعة تخصيص أرض لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى بالوادي الجديد

وجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقًا للوائح والقوانين المنظمة فيما يخص تخصيص قطعة أرض أملاك الوزارة لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى طبقًا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك، وصيانة آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد واستخدام الطاقة الشمسية لإمداد هذه الآبار بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها.

وذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة - بولاق الدكرور، والنائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتناول اللقاء تدارس طلبات تخصيص قطعة أراضي أملاك الرى لإقامة مجمع خدمات لخدمة الأهالي، وموقف تسليم الآبار الجوفية الحكومية لروابط مستخدمى المياه لتولى مسئولية التشغيل والصيانة، ومناقشة عدد من شكاوى الأهالى فيما يخص عدد من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد.