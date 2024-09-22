رئيس مدينة الفيوم يتفقد انتظام العملية التعليمية

تابع المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، اليوم الأحد انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس من انطلاق العام الدراسي الجديد 2024- 2025.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية والتأكد من انتظام سير العمل بكافة المدارس.

خلال ذلك تفقد رئيس مركز ومدينة الفيوم عدد من مدارس المدينة يرافقه مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومحمد ابوغرب مدير غرفة الأزمات بمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد خليفه عبدالسلام مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة الفيوم، وخلال الجولة الميدانية تم المرور على بعض المدارس التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، حيث تم زيارة مدارس المسلة الإعدادية للبنات، ومدرسة ياسر كمال تمام الإبتدائية، ومدرسة السلام الإبتدائية، وأثناء زيارة مدرسة ياسر كمال وجه رئيس المركز برفع السور المحيط بالمدرسة، كما كلف القائمين بحي شرق برفع كافة المخلفات الموجودة بجوار سور المدرسة والتشديد على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وتمهيد كافة الطرق المؤدية إلى المدارس.

رئيس مدينة الفيوم يوجه بخفض الكثافة الطلابية وسرعة تسليم الكتب للطلاب

استهدفت الزيارة التأكيد على ضرورة خفض الكثافة الطلابية داخل الفصول والتأكد من استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية إلا أنه تلاحظ عدم استلام الطلاب كتاب اكتشف واللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، حيث أكد رئيس المركز على مسئولي الإدارة التعليمية بسرعة استعجال الكتب الدراسية الناقصة وتسليمها للطلاب في أقرب وقت.

وفي سياق متصل وجه "فراج" رؤساء الوحدات المحلية القروية والاحياء بالمتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع الإدارة التعليمية، واستمرار المرور على المدارس والتأكد من جاهزية المدارس وصيانة الفصول الدراسية والتأكد من جاهزيتها ونظافة الخزانات باستمرار حفاظاً على إنتظام العملية التعليمية، وحرصاً على سلامة وأمن الطلاب وتقديم أفضل الخدمات للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال المرور على المدارس في أول أيام الدراسة ناشد رئيس المركز مسئولي الأحياء والوحدات المحلية بالوقوف على نظافة المدارس من الخارج والداخل وملحقاتها وكذلك دورات المياه، وتمهيد الشوارع المحيطة بالمدارس ونظافتها ورفع الاتربة، وذلك بنطاق الوحدات المحلية بقرى سيلا ودمو والعدوه وهوارة عدلان والشيخ فضل، مع ضرورة تواجد رؤساء الوحدات المحلية كلا في نطاق دائرته وفرق العمل المصاحبه لهم وذلك تحت إشراف نائب رئيس مركز ومدينه الفيوم لشئون القرى لإزالة أية معوقات في بداية العام الدراسي الجديد.