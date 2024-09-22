الصادرات الزراعية المصرية.. قفزة نوعية في الإنتاج والتصدير

الصادرات الزراعية المصرية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة في هذا المجال بفضل مواردها الطبيعية من الأراضي الزراعية والمياه، وتنوع منتجاتها الزراعية عالية الجودة.

الفواكه والخضروات

تشكل الفواكه والخضروات النسبة الأكبر من الصادرات الزراعية المصرية، وتتنوع بين الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو والطماطم والثوم والفراولة والجوافة والرمان وغيرها.

وتساهم الحبوب والبقوليات بشكل كبير في الصادرات الزراعية، ومن أهمها القمح والأرز والفول، وتشهد المنتجات الزراعية المصنعة نمواً متزايداً في الصادرات المصرية، مثل العصائر والمربى والزيتون المخلل.

وتساهم الصادرات الزراعية بشكل كبير في زيادة الدخل القومي المصري وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للسكان، وفي التنمية الريفية وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، وتساهم الصادرات الزراعية في تعزيز العلاقات التجارية مع العديد من الدول.

إجمالي الصادرات الزراعية :

حول إجمالي الصادرات الزراعية من 1 يناير 2024 حتى 18 سبتمبر 2024، وقد بلغت هذه الصادرات 6.4 مليون طن، مسجلة زيادة تزيد عن 529 ألف طن مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أبرز المنتجات المصدرة تشمل الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الفاصوليا، البطاطا، المانجو، الطماطم، الثوم، الفراولة، الجوافة، والرمان.

وقد بلغت صادرات الموالح 2 مليون و201 ألف و620 طن، بينما احتلت البطاطس المركز الثاني بتصدير 965 ألف و796 طن، وجاء البصل في المركز الثالث بتصدير 261 ألف و580 طن.

أما الفاصوليا (طازجة وجافة) فاحتلت المركز الرابع بإجمالي 192 ألف و925 طن، تلتها صادرات العنب في المركز الخامس بإجمالي 175 ألف و61 طن. وحصلت البطاطا على المركز السادس بإجمالي 121 ألف و194 طن، في حين جاءت المانجو في المركز السابع بتصدير 75 ألف و937 طن.

احتلت صادرات الرمان المركز الثامن بإجمالي 39 ألف و280 طن، تلتها الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 37 ألف و137 طن، ثم الثوم في المركز العاشر بإجمالي 23 ألف و401 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر بإجمالي 21 ألف و295 طن، وأخيرًا جاءت الجوافة في المركز الأخير بإجمالي 11 ألف و308 طن.