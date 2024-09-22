الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية لـ 45 شخصًا

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45 شخصًا، وفقًا لما أعلنته وكالة" روسيا اليوم".



وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن الأدلة الجنائية باشرت عملها لتحديد هويات الأشلاء.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه يشن غارات على جنوب لبنان ردا على هجمات حزب الله الصاروخية صباح اليوم شمال إسرائيل، مؤكدا أن ضرباته ضد حزب الله ستتصاعد.

وقال في بيان: "بعد إطلاق القذائف الصاروخية من الشمال: جيش الدفاع يهاجم في هذه الاثناء أهدافا إرهابية لحزب الله في لبنان".

وأضاف: "يشن جيش الدفاع في هذه الأثناء هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقا".

وأكد أن "سلاح الجو اعترض في الساعات الأخيرة تهديدات جوية وقذائف صاروخية أطلقها حزب الله نحو مناطق مدنية في شمال البلاد.أنظمة الدفاع الجوي لجيش الدفاع منتشرة في المنطقة وتبقى في حالة استعداد كبيرة للتصدي واحباط عمليات الإطلاق".

وأكد أن ضربات الجيش ستتواصل ضد حزب الله وستتصاعد.