محافظ القليوبية ونائب وزير التربية والتعليم يتفقدان سير العملية الدراسية بالمحافظة

حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، علي إجراء جولة بالفصول الدراسية لتفقد انتظام العملية التعليمية في أول أيام الدراسة بالعام الدراسي الجديد، كما استمع لأراء الطلاب والمعلمين داخل الفصول، مطالبا إياهم بالتحصيل الجيد ليحققوا ذاتهم وأمانيهم بتحقيق مراكز متقدمة.

وفي لافتة إنسانية حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، علي اصطحاب الحاجة أمنة عبد الهادي الشهيرة بـ"أم ياسر"، والتي يتخطي عمرها الـ80 عاما، والتي تعمل عاملة بالمدرسة، لتفقد دورات المياه المسؤولة عنها، حيث أبدى إعجابه بمستوى النظافة التي ظهرت عليها دورات المياه، وعليه وجه مديرة مديرية التربية بصرف مكافأة مالية للحاجة أم ياسر وقدرها 5000 جنيها، تقديرا لجهودها لخدمة المدرسة والعملية التعليمية.

وشهد المهندس محافظ القليوبية، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وهالة شندي مدير الأبنية التعليمية بالقليوبية، أول طابور مدرسي بالعام الدراسي الجديد بالمدرسة الثانوية الفندقية، ومدرسة الثانوية بنات، حيث تم استقبال الصف الأول بجميع مراحل التعليم الأساسي بمدارس المحافظة.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، كافة الاستعدادات الخاصة ببدء استقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2024 – 2025، بمدارس المحافظة اليوم الأحد، حيث تم التأكد من جاهزية كافة المدارس وكذلك نسبة توزيع الكتب الدراسية على الإدارات بعد توريدها من مخازن المديرية تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب، وكذلك التنسيق مع الجهات المختلفة لرفع تراكمات القمامة القريبة من المدارس.

بلغ إجمالي عدد المدارس علي مستوى المحافظة 2760 مدرسة علي مستوى المحافظة للمراحل المختلفة بداية من الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، بإجمالي عدد فصول 41.252 فصلًا دراسيًا، والتي ستستقبل 1.509.377 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وأوضحت مديرة الادارة التعليمية ببنها أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة والتي تضمنت الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي بوقت كافي مع صيانة الديسكات وإعادة تدويرها بكافة المرافق .