عودة أحمد سعد وعلياء بسيوني.. فيديو

أعلن الفنان أحمد سعد، عن خطوبته لزوجته السابقة علياء بسيوني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

عودة أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكشف أحمد سعد، عن عودته لـ علياء بسيوني خلال حفله في السعودية، خلال مقطع فيديو علق عليه قائلًا "باركولي انا خطبت.

وقال أحمد سعد، خلال الفيديو: "أنا متجوز من سنتين وعندي طفلين وانفصلنا ومراتي حاليًا أصبحت خطيبتي، قررنا نعمل فتره خطوبة ولادنا تحضرها".

وأضاف : "رسالة لكل اللي انفصلوا يعطوا لنفسهم فرصة بعيدًا عن أي مشاكل ويبدأو حياة جديدة".

وختم أحمد سعد، حديثه بأغنية "عليكي عيون".

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انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني



وكانت أعلنت مؤخرًا مصممة الأزياء علياء بسيوني انفصالها عن الفنان أحمد سعد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت علياء إستوري" علي حسابها، قائله: "الحمدلله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته"، لتبدأ بعدها الهجوم قائلة "حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابه أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة".

وتابعت: "لأن حقيقي تعبت فيها لواحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسره دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه أنه ينتهي، شكرا علي توقيتيك الجميل وانا قاعدة في بيتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل وخروجاته وبعدها شغلك، أكبر شكر علي المقبل اللي أنا اخدته في العلاقة دي والكنت فاهمة أن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعت لاتسوي، ربنا معاية أنا وبناتي وينتقم منك ويديك غلي اد كل حاجة حصلت".