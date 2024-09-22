جرس المدرسة ضرب.. توافد كبير من أولياء أمور مدارس المرج بأول أيام الدراسة

شهدت مدارس المرج التعليمية، إقبال كبير من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة والحكومية مع اولادهم على المدرسه بأول ايام العام الدراسي 2024/2025.

https://www.youtube.com/shorts/OBagxuiPTU4

فيما فتحت المدارس أبوابها من 7:00 صباحا لاستقبال الطلاب الوافدين على المدرسة مع أول ايام العام الدراسي لمعظم الطلبه مع العلم ان هناك عدد من المراحل التعليميه تم دخولهم المدرسه خلال الأسبوع الماضي باداره المرج التعليمية لطلبة اللغات بالمدارس الخاصة.

تزاحم أمام أبواب المدارس

وعن مدرسه طاهر ابو زيد فقد شهدت إقبال حافل من الطلبه وزحام من السيارات الخاصه بأولياء امرهم مما جعل المشهد ملحمي أمام المدرسة.

وعن مدرسه الكرداسي الخاصة واللغات فقط شهدت إقبال من اولياء الامور مما جعل التزاحم كبير على ابواب المدرسة، ودفع بهيئة الدروس إلى الخروج للتنظيم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024,2028، وعدد أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الجديد 2024.2025، موضحة أن عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول 106 أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، لتصبح أيام الدراسية الفعلية للعام الدراسي الجديد 106 +97 = 203 أيام.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر الجارى، إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتصل عدد الأسابيع الدراسية إلى 35 أسبوعا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول، من 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيه 2025.