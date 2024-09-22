المدارس تستقبل أطفال الصف الأول الابتدائي بالبلالين والحلوى بالإسماعيلية

بالبلالين والحلوى ومجسمات الدمي المتحركة تستقبل مدارس الإسماعيلية الرسمية والحكومية والخاصة تلاميذ الصف الأول الابتدائي في اول ايام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وذلك ابتهاجا بقدوم العام الدراسي وتشجيع للاطفال على استقبال المدرسة .

حيث تم تزيين الفصول في المدارس بالبلالين وتم وضع بلونة بجانب الكتب المدرسية على كل مقعد دراسي، فيما اعدت مدرسات رياض الأطفال مجسمات لدمي كرتونية وتم وضعها على مداخل بوابات المدارس لاستقبال التلاميذ واضفاء جو من البهجة والفرحة عليهم .كما تم توزيع الحلوى على الأطفال .

وقالت مروة مدرسة ابتدائي أن كل مدرسة اعدت خطة تتناسب مع امكانياتها المتاحة لاستقبال التلاميذ الجدد وتهيئتهم لتقبل الجو المدرسي والبعد عن الأسرة. وأكدت أن ابسط الإمكانيات تم تسخيرها لاضفاء السعادة على المدارس .

واشارت أن اليوم الأول يتم خلاله استقبال التلاميذ وتوزيعهم على فصولهم طبقا للقوائم المعدة مؤخرا من قبل إدارة كل مدرسة وسيتم خلال اليوم الأول التعرف بالأطفال وتعريفهم ببعضهم البعض وبأعضاء هيئة التدريس والخدمات المعاونة وذلك قبل تلقيهم اية دروس.

وتنطلق الدراسة اليوم الاحد داخل ١٠٦١ مدرسة تضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، بإجمالي عدد ٣٨٥ ألف طالب وطالبة، على مستوى ٨ إدارات تعليمية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

و أنهت مدارس الإسماعيلية استعداداتها، لاستقبال طلاب الصف الأول بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على أن تكتمل كافة الصفوف الدراسية بكافة مراحل التعليم وتنتظم في الدراسة بنهاية الأسبوع الجاري.حيث تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.