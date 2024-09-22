انتشال جثة عامل غرق بنهر النيل في العسيرات

لقي عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل بدائرة المركز جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بغرق شخص بنهر النيل بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة تم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق "عبد الله . ا . م . ى" 18 سنة عامل يقيم دائرة المركز تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي

وبسؤال كلاً من :- والد المتوفـي "القذافـي . م . ي . م" 52 سنة عامل وشاهد الواقعة "حازم . م . خ . م" 22 سنة عامل يقيمان بذات الناحية أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقاً وأيد الأول ما جاء بأقواله ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طهطا العام ربة منزل في العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جهينة من مستشفى طهطا العام بوصول "أمينة . ا . ع . س" 50 سنة ربة منزل تقيم بدائرة مركز جهينة مصابةبحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

إنتقل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- المصابة المذكورة وزوجها "محمود . ا . م . ع" 54 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدي لإصابتها لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .