ضبط شقيقين حاولا إنهاء حياة نجل عمومتهما بجهينة

شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على مسقى مائي بالأرض الزراعية بذات الناحية نتج عنها إصابة عامل بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى تعدى عليه نجلي عمومته بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته وجرى ضبط المتهمين والأداة المستخدمة ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أبو اليزيد . ض . ا . ى" 36 عامل مصاباً بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وطرف ثان "عمر . ا . ع . ى" 40 سنة عامل وشقيقه "حمدي . ا . ع . ى" 31 سنة عامل الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية .

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض [ سكين ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني

بإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات على مسقى مائي بأرضهم الزراعية بذات الناحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طهطا العام ربة منزل في العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جهينة من مستشفى طهطا العام بوصول "أمينة . ا . ع . س" 50 سنة ربة منزل تقيم بدائرة مركز جهينة مصابةبحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

إنتقل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- المصابة المذكورة وزوجها "محمود . ا . م . ع" 54 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدي لإصابتها لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .