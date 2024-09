كيندال جينر تخطف الأضواء في عرض بوتيغا فينيتا بميلانو

9/22/2024 4:03:18 AM

استعرضت كيندال جينر شعرها الأشقر الجديد أثناء حضورها عرض أزياء بوتيغا فينيتا النسائية خلال أسبوع الموضة في ميلانو أمس السبت.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت كيندال نجمة برنامج Keeping Up With The Kardashians ، البالغة من العمر 28 عامًا، في إطلالة أنيقة مرتدية فستانًا أسود طويل الأكمام ضيق حول الخصر ومرصع بإبزيم ذهبي.

تميز فستان كيندال بتصميم رقبة عالية، مما أبرز تسريحة شعرها البلاتينية القصيرة، وأضفت كيندال لمسة من الإكسسوارات، اختارت حقيبة جلدية سوداء بسيطة وأقراط ذهبية عريضة.

وأضافت كيندال المزيد من طول القامة إلى قوامها الممشوق بارتداء زوج من الأحذية ذات الكعب العالي المصنوعة من جلد الثعبان باللون العنابي.

كما حضرت النجمة الهوليودية جوليان مور، التي ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية سترة جلدية باللون العنابي الداكن مع بنطلون بني من نفس اللون.

بدت نجمة دون جون، البالغة من العمر 63 عامًا، أنيقة بينما وقفت لالتقاط الصور مضيفة لمسة براقة إلى إطلالتها بحقيبة بطبعة جلد النمر.

بأسلوب بوتيغا النموذجي، ارتدت جوليانا أقراطًا ذهبية كبيرة الحجم، وأضفت إلى طولها بضعة سنتيمترات إضافية من خلال ارتداء حذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض.

وكان من بين الحاضرين أيضًا سفير بوتيغا فينيتا أساب روكي، الذي بدا أنيقًا كعادته في بدلة منسقة وحقيبة جلدية مطبوعة باللون الأحمر.

يذكر أن كيدنال ظهرت بإطلالة شعرها الجديدة لأول مرة الأسبوع الماضي في أحد استوديوهات مدينة نيويورك، إذ خضعت لجلسة تصوير تلقائية.