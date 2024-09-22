القاتل الصامت .. الإنتان يقتل صبي في العاشرة من عمره

الإنتان .. توفى صبي في العاشرة من عمره بسبب رد فعل من جسمعه على جرح بسيط أصيب به خلال ممارسته لعبة كرة السلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصيب روري ستونتون، من مدينة نيويورك، بجرح في ذراعه أثناء انقضاضه على الكرة في مباراة كرة السلة.

وفي وقت لاحق من تلك الليلة، استيقظ وهو يعاني من آلام شديدة في ساقه، وبحلول الصباح، ارتفعت درجة حرارته إلى 40 درجة، وبعد أربعة أيام، توفي الصبي بسبب الإنتان ، وهو رد فعل مفرط مميت من الجهاز المناعي تجاه عدوى تتسبب في مهاجمة الجسم للأنسجة والأعضاء السليمة .

ودعا والدا روري، سياران وأورليث ستونتون، المستشفيات إلى بذل المزيد من الجهد بما في ذلك اعتماد بروتوكول الإنتان وزيادة التعليم حول هذه الحالة القاتلة.

عمل آل ستونتون مع المشرعين على إصدار أول تشريع على مستوى البلاد لرصد الإنتان في وقت مبكر حتى لا "يضطر أي شخص آخر إلى المرور" بهذا العرض المدمر، الذي يقتل الأميركيين أكثر من السكتات الدماغية ومرض الزهايمر والسكري .

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في تقديمه لمشروع القانون الأسبوع الماضي، والذي أطلق عليه اسم قانون تأمين برامج وأنظمة ومبادرات محسنة لمرض الإنتان: "إن الإنتان حالة طبية مدمرة، تودي بحياة مئات الآلاف من الأميركيين كل عام.

وأضاف شومر: "إن المأساة الحقيقية هي أن العديد من هذه الوفيات يمكن منعها إذا تم الكشف عنها في وقت مبكر بما فيه الكفاية، ويتعين على الحكومة الفيدرالية أن تستمر في زيادة الوعي والبحث لمكافحة هذه الحالة المدمرة وإنقاذ الأرواح."

تعتبر المضادات الحيوية ضرورية لعلاج العدوى، وكذلك الأدوية المقويّة للأوعية الدموية، والتي تساعد على تحويل إمدادات الدم إلى الأعضاء الحيوية.

وقال ستونتون لصحيفة ديلي ميل: "من السهل جدًا الوقوع فريسة لوحش الإنتان".

وأشار آل ستونتون إلى أن رفع مستوى الوعي يشكل مفتاحاً لمنع الإنتان في المقام الأولـ فقبل وفاة نجلهم روري، لم يسمعوا قط عن هذه الحالة.

وتشير أن تقديرات أن واحداً من كل ثلاثة أميركيين لم يسمع قط عن الإنتان، على الرغم من أنه يقتل شخصاً واحداً في الولايات المتحدة كل 90 ثانية، في حين أن الإنتان يؤثر على 1.7 مليون أمريكي - وهو ما يضاهي 1.9 مليون شخص تم تشخيص إصابتهم بالسرطان - فإن واحدًا من كل أربعة مستشفيات في الولايات المتحدة لا يحتوي على أي برنامج للإنتان على الإطلاق، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لعام 2023 .