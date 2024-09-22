مدرب الهلال الليبي: نسبة فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي 70%

تحدث زوران مانولوفيتش مدرب فريق الهلال الليبي، عن مباراة فريقه ضد المصري في بطولو كأس الكونفدرالية، وتوقعاته لبطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وقال زوران في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "رحلت عن الاتحاد السكندري لحاجتي ولكن القرار كان بكامل إرادتي وأنا من كنت أرغب في ذلك".

وتابع: "جماهير الاتحاد السكندري ذواق ومن حقه أن يحزن من النتائج السلبية، وتأثرنا بشكل كبير برحيل مروان عطية في منتصف الموسم".

وأضاف زوران: "مباراة المصري ستكون صعبة هم فريق مميز جدا ويعتبر من أفضل خمسة فرق في مصر ولديهم مدرب مميز ولاعبين مميزين".

وزاد: "أعرف فريق المصري بشكل جيد ولعبت ضدهم مرتين في الدوري المصري، حققت الفوز في مرة وتعادلنا في الأخرى".

وأتم: "مباراة السوبر الإفريقي ستكون صعبة جدا بين اثنين مدربين مميزين مثل جوميز وكولر، ولكن الكفة تميل إلى الأهلي أكثر من الزمالك، أرى أن الأحمر سيفوز بالبطولة بنسبة 70%".