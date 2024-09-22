في ليلة بدء العام الدراسي الجديد.. زحام على شراء المستلزمات المدرسية بالإسماعيلية

شهدت أسواق ومعارض المستلزمات المدرسية بالإسماعيلية اقبالا من المواطنين على شراء احتياجات أطفالهم قبيل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر انتظامه غدا الأحد بمدارس محافظة الاسماعيلية.

بوابة الوفد الإلكترونية اجرت جولة داخل شارع مكة بمدينة الإسماعيلية وهو الشارع الاشهر ببيع المستلزمات المدرسية ورصدت إقبال المواطنين على شراء احتياجات المدارس عشية ابتداء العام الدراسي الجديد، ورغم ارتفاع أسعار المستلزمات وزيادة الاعباء على أولياء الأمور الا ان هناك إقبال على الشراء من كافة المستويات.

اشكال والوان واحجام وخامات مختلفة من الكراسات والاقلام، كشاكيل، جلاد بكل الالوان، لاصقات ملونة، أقلام تلوين، استيكة، براية زمزمية، لانش بوكس، أدوات هندسية، مسطرة، مقلمة اسعار متفاوتة تبدأ من 200 جنيه وتصل ل 700 جنيه لنفس المستلزمات مع اختلاف الخامات.

قالت أسماء زكريا ربة منزل "الأدوات المدرسية أقل بند في التكاليف من بنود مستلزمات الدراسة التي تمتد من كتب خارجية لشنط لملابس للاحذية ومصاريف الدروس وغيرها من الاعباء التي لا تعد ولا تحصى" وتابعت اشتريت الأدوات المدرسية ل2 من ابنائي تكلف كل واحد منهم فقط نحو 500 جنيه هذا بخلاف الملابس والاحذية والشنط والكتب الخارجية والتي فاقت أسعارها هذا العام كل التوقعات ووصلت ل350 جنيه للكتاب الواحد في المرحلة الثانوية. ووافقها الرأي أحمد موظف والذي أكد أن الطفل الواحد يحتاج نحو 2000 جنيه على الاقل لشراء المستلزمات المدرسية والتي تتضمن الزي المدرسي والحذاء والشنطة وادوات الدراسة .

وأكد محمد راني تاجر للمستلزمات المدرسية بالإسماعيلية علي أن اسعار المستلزمات هذا العام مستقرة ولم تسجل ارتفاعا ملحوظا عن العام الماضي .

وأضاف أن هناك إقبال من المواطنين على اختلاف مستوياتهم المادية على شراء الأدوات ولكن كلا على حسب إمكانياته، وتابع الزمزمية تبدأ من 25 جنيه وتصل ل 200 جنيه على حسب الخامة، واللانش بوكس "صندوق الطعام" تبدأ أسعاره من 20 جنيه وتصل ل100 جنيه، ودستة الكراسات 60 ورقة سعرها يتراوح من 65 إلى 75 حسب جودة وخامة الورق.



