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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أحمد بلال: الأحسن للزمالك عدم السفر للسعودية ونتيجة السوبر محسومة

أحمد بلال
أحمد بلال

أكد أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق، أن نادي الزمالك بمستواه الحالي سوف يواجه صعوبة قوية أمام المارد الأحمر، في كأس السوبر الإفريقي.

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وتابع بلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مباراة السوبر الإفريقي أعتقد أنها ستنتهي قبل بدايتها لصالح الأهلي، في ظل مستوى الزمالك المتواضع للغاية".

وأضاف: "الزمالك بمستواه الحالي أعتقد أنه لن يسدد كرة على العارضة حتى بالمباراة، ولو دا المستوى اللي هيلعب بيه المباراة، مش هيكون محتاج يسافر للسعودية حتى لا يخسر بنتيجة كبيرة ونسبة فوز الأحمر 90%".

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وتابع نجم الأهلي السابق: "وسام أبو علي يستحق لقب هداف الدوري، وهو محظوظ بالتواجد في قائمة تضم العديد من النجوم، وهو مهاجم يعرف كيفية التحرك داخل منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف وضربات الرأس، وما ينقصه خارج منطقة الـ18 ويحتاج لصناعة الأهداف".

واختتم: "وسام أبو علي أفضل من فيستون ماييلي الذي يتميز بالقوة والتحرك الجيد، ولكنه متسرع بخلاف الفلسطيني الذي يتميز بالهدوء، والأهلي يحتاج إلى مهاجم آخر".

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