سام مرسي يصنع اللحظة التاريخية.. هدف قاتل يُشعل آمال إبسويتش في البريميرليج

أحرز المصري سام مرسي هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدف التعادل لفريقه إبسويتش تاون في مباراته ضد ساوثهامبتون، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الخامسة.

جاء هدف مرسي في الدقيقة 90، ليمنح فريقه نقطة ثمينة ويصل بإبسويتش إلى ثلاث نقاط في الدوري.

يحمل مرسي، شارة قيادة إبسويتش، نجح في تسجيل تاسع أهدافه بقميص الفريق، وأول أهدافه هذا الموسم.

ويعد هذا الهدف تتويجًا لمساهمته الكبيرة في تأهل إبسويتش إلى البريميرليج.

على الجانب الآخر، أعرب راسل مارتن، مدرب ساوثهامبتون، عن استيائه من هدف التعادل القاتل، مشيرًا إلى أن الفريق لم يقاتل حتى النهاية.

وأكد مارتن أن عدم الالتزام بتفاصيل المباراة كان له تأثير كبير على النتيجة.