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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

إعلام القاهرة تحتفل بتخريج دفعة 2024 السبت المقبل

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

تحتفل كلية الإعلام جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 بتخرج خريجي عام 2024، دفعة الدكتورة ليلى عبد المجيد، والدكتورة انشراح الشال. 

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام 

ويتضمن الحفل تكريمًا خاصًا للدكتور هشام عطية رحمه الله، ويُقام الحفل بقاعة الاحتفالات الكبري في جامعة القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. 

تكريم الرموز الإعلامية في حفل التخرج

د. محمد عثمان الخشت 

ويشهد حفل التخرج تكريم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق لإسهامه في إثراء البيئة التعليمية، ودعم الكلية وبرامجها. 

د. لمياء محمود

كما يشهد الحفل تكريم عدد من الرموز الإعلامية من مختلف المجالات تقديرًا لجهودهم وخبراتهم في إثراء المجال الإعلامي، وهم: خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتورة لمياء محمود الرئيس السابق لشبكة صوت العرب والإعلامية الدكتورة عفاف طبالة رئيس قناة النيل للدراما سابقًا، والدكتور هاني جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليمية، ومحمد هاني خبير المحتوى الصحفي والتليفزيوني والدرامي وغالي محمد رئيس مجلس إداة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور السابق، وعصام السباعي رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، ومجدي لاشين مستشار الهيئة الوطنية للإعلام، وعضو مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.

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