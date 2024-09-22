الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عميروف: أوكرانيا تطلع الدول الغربية على العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني

أكد رستم عميروف،  وزير الدفاع الأوكراني، أن أوكرانيا تطلع الدول الغربية دائما على خطط عملياتها العسكرية الهجومية والدفاعية،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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وقال عميروف في حديث لقناة "الرادا" الأوكرانية، يوم السبت: "عندما نوضح خططنا للهجوم أو الهجوم المضاد أو العمليات الدفاعية، نحن نوضح دائما الأهداف وبأي قوات ووسائل سننفذ ذلك، ليكون شركاؤنا على علم بذلك".

وأضاف أن "هذه هي مسألة عملياتية رفعناها إلى المستوى الاستراتيجي".

ولفت إلى أن أوكرانيا تعتمد على قرارات الشركاء الغربيين بشأن استخدام الأسلحة التي يقدمونها لها.

وأوضح: "إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة البرلمان أو وزارة الدفاع، فهذا شأنهم الداخلي ونحن ننتظر السماح منهم".

يذكر أن أوكرانيا كانت قد طالبت الدول الغربية برفع جميع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية الصنع، لضرب أهداف بعمق الأراضي الروسية.

وحذرت روسيا من أن مثل هذه الخطوة من قبل الدول الغربية ستعني مشاركة حلف الناتو في النزاع بشكل مباشر وستغير جوهر النزاع. 

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