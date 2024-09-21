الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

زيلينسكي: أوكرانيا لم تحصل على إذن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

قال فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن أوكرانيا لم تحصل بعد على إذن من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا لاستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف على الأراضي الروسية، وفقًا لـ"سبوتنيك".

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وأضاف زيلينسكي: "لم تمنحنا أمريكا ولا بريطانيا الإذن باستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية، ضد أي أهداف على أي مسافة، ولم نستخدم أسلحة بعيدة المدى على أراضي روسيا الاتحادية".
ونقلت صحيفة "يو إن إن" عن زيلينسكي، أن "حلفاء كييف يخشون بالتالي تصعيد الأعمال القتالية".


وكشفت صحيفة أمريكية، أن ما أسمته "خطة النصر"، المزعومة، التي يريد فلاديمير زيلينسكي تقديمها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتضمن أسئلة حول انضمام كييف للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وقالت الصحيفة: "سيطلب فلاديمير زيلينسكي، من بايدن، دعوة رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والالتزام بمواصلة توريد الأسلحة الحديثة كجزء من "خطة النصر" المصممة لإنهاء الصراع مع روسيا".


وأوضحت مصادر للصحيفة أن الخطة، التي ستحدد أيضًا "المسار الواضح" لأوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية الأخرى، سيقدمها زيلينسكي، في 26 سبتمبر.
وكان زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "إن خطة "انتصار" أوكرانيا قد تم إعدادها بالكامل، مع وضع جميع النقاط الرئيسية"، بحسب كلماته.

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