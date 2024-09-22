حسين الشحات: الأهلي تغلب على الظروف الصعبة وحقق لقبًا غاليًا

أبدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، سعادته باحتفالية بالتتويج بدرع الدوري عقب الفوز على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الفريق خاض موسمًا صعبًا للغاية، وواجه ظروفًا غير طبيعية على مستوى ضغط المباريات، والمنافسة على أكثر من لقب في وقت واحد؛ وهو ما يبرز قيمة ما حققه الفريق من إنجاز على المستويين المحلي والقاري.

وأشار الشحات إلى أن الكثير راهن على عدم قدرة الأهلي على الفوز بلقب الدوري في ظل تأخره في جدول الترتيب ووجود عدد كبير من المؤجلات، لكن الفريق كان في أقصى درجات التركيز على مدار الموسم وخاض كل مباراة بهدف واحد وهو الفوز والاقتراب أكثر من الصدارة وهو ما تحقق في النهاية.

ووجه اللاعب الشكر إلى جمهور الأهلي على الدعم المتواصل للفريق على مدار الموسم في مختلف المباريات والتحديات؛ وهو ما يشكل مسؤولية مضاعفة على كل لاعب لبذل أقصى الجهد من أجل إسعادهم.