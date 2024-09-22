"استدعاء ولى امر" بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

عرض قصر ثقافة الانفوشى مساء امس بالاسكندرية على المسرح الكبير العرض المسرحي "استدعاء ولي أمر" من مصر والعرض يمثل كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهو رابع عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا.

وكان قد افتتح قصر ثقافة الانفوشى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم (النجم أحمد السقا)، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض فني " اوبريت " قدمه مجموعة من شباب الإسكندرية.وتستمر فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

شهد العرض حضور جماهيري مكثف، وتدور فكرة العرض حول العنف الأسري، وعلاقة الآباء بالأبناء ومشكلات الشباب العاطفية، وتخبطهم في البحث عن هوية، وتدور قصة العرض حول حياة شاب يعاني من تعامل والده معه بعنف منذ الطفولة، ومن هنا تتصاعد الأحداث وتنشأ عقدة العرض وأعتمد العرض على التمثيل والمجاميع في الدراما الحركية للتعبير عن مشاعر البطل وبعض الأغاني والمؤثرات الصوتية.

والعرض من بطولة وليد صلاح، حبيبة جوهر، أسامة سعيد، عبد الرحمن جريو، محمد هاني، حمد زيكا، ندى جمال، جنا أبو زيد، أحمد كمال، والعرض تأليف محمد السوري وكيروجراف محمد صلاح، تصميم الإضاءة أحمد طارق، إخراج أحمد علاء علي.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 16 عرضا، بواقع أربعة عروض مصرية، و12 عرضا من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.