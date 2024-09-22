خالد جادالله: هدف ربيعة ذكرني بفلافيو وأداء الأهلي اليوم يعطي ثقة قبل السوبر الافريقي

قال خالد جادالله نجم الأهلي السابق، أن فوز الأهلي على جور ماهيا الكينى ذهابًا وايابًا في دوري أبطال أفريقيا، مهم جدًا قبل مواجهة الزمالك في السوبر الافريقي.

وتابع خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أداء الأهلي في مباراة الذهاب لم يكن مقنع ولك الفريق خرج بنتيجة إيجابية بالفوز بثلاثية نظيفة ".

وأضاف جاد الله :" الشوط الأول اليوم أداء الأهلي كان متوسط والشوط الثاني كان أفضل بكثير".

وأكمل:" الأهلي صعب أن يستقبل هدف بسبب تمركز المدافعين وتحركاتهم كمجموعة بشكل مميز، وعلى المستوى الهجومي اللاعبين يستغلون الفرص بشكل ممتاز".

واستطرد :"هدف ربيعة اليوم ذكرني بأهداف فلافيو،ويحي عطية الله تحركه في هدف الأهلي الثاني كان مثالي وتمريرة أكرم توفيق من البداية مميزة للغاية".

وأختتم :" أداء اليوم كمجمل ممتاز ونتيجة تعطي ثقة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مباراة الزمالك في السوبر الافريقي ".