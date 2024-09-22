"امرأة واحدة لا تكفي".. تامر فرج يفجر مفاجأة عن كثرة عدد زيجاته

أثار الفنان تامر فرج حالة من الجدل، بعد أن كشف تفاصيل زواجه 6 مرات كان آخرهم زوجته الحالية رانيا هاشم، موضحًا بأنه يحبها كثيرًا وأنه ليس شخص مزواج ولكنه كأي رجل يبحث عن السعادة.

تامر فرج زوجته

تامر فرج يكشف عن عدد زيجاته.. اسبابه الحقيقة للزواج المستمر

قال الفنان تامر فرج خلال لقائه في برنامج "راقي" الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص عبر فضائية "Ten"، :" أنا اتجوزت 6 مرات وأنا استقريت خلاص، ولكن أنا عايز أوضح أني مش مزواج، الفكرة كلها أني رجُل أبحث عن السعادة، ومش كتير بيبحثوا عن سعادتهم ولكن بيبحثوا عن سعادة المجتمع، وبابا وماما يكونو رضيين".

وأوضح تامر فرج بأنه بعد مروره بالكثير من العلاقات المختلفة، تبين أن أساس نجاح العلاقة هو التخلي عن المنافسة أو من سيقود من، لأن في النهاية الطرفين سيخسران، ووجه نصيحة للشباب قائلًا :" بنصح الشباب أنهم ميدخلوش العلاقة كأنهم متنافسين ولا القيادة، وكل حاجة في الدنيا نسبية وأنا مبحبش التعميم، التجربة البشرية هي تجربة فريدة من نوعها".

وأضاف تامر فرج :" أحيي المرأة المستقلة وأثني عليها لكن أقول ليها كمان انت بتظلمي نفسك ومن حقك إنك يتواجد في حياتك رجل ليس لتعتمدي عليه ولكن ليتشارك معكِ المسؤولية".

تامر فرج

تامر فرج: اللي بيعملوا تيك توك وبيعملوا الخزعبلات

كشف تامر فرج عن رأيه في الفنانين الذين يتجهون إلى "التيك توك" بهدف جني المال، وما يحدث عليه قائلًا:" هل تعتقدوا إن اللي بيعملوا تيك توك وبيعملوا الخزعبلات والتهزئ والحاجات اللي يندى لها الجبين مبسوطين في حياتهم، أكيد لا، لكنهم يقومون بهذه الأفعال حتى يبسطوا ويسعدنا المجتمع من حولهم، لأنهم مضطرين لذلك خاصةً وأنها أصبحت وسيلة لجمع المال والبحث عن السعادة بالنسبة لهم".

والجدير بالذكر كان آخر أعمال تامر فرج الفنية، هو مسلسل بقينا اتنين بطولة الفنانة رانيا يوسف، وشريف منير، وعرض العمل ضمن موسم رمضان الماضي 2024، وضم العمل كلا من: الراحل طارق عبد العزيز، عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، ميمي جمال.