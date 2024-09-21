يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز إجازة 10 أيام بعد التأهل في دوري الأبطال

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة ١٠ أيام بعد تحقيق الفوز على الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري الأبطال.

وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الجيش الرواندي بالقاهرة بعد التعادل ذهابا في كيجالي بهدف لكل فريق، ليعبر بيراميدز إلى دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم ٢ أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة ١٠ أيام بعد تحقيق الفوز على الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري الأبطال.

وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الجيش الرواندي بالقاهرة بعد التعادل ذهابا في كيجالي بهدف لكل فريق، ليعبر بيراميدز إلى دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم ٢ أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز على الجيش الرواندي وحجز مكانه في دور المجموعات من دوري الأبطال، مؤكدا على أن المباراة كانت صعبة للغاية بعدما نجح الضيف في تسجيل هدف مبكر، جعل الأمور أكثر صعوبة، ولكنه فخور بردة فعل اللاعبين والعودة مرة أخرى بكل قوة والتعادل وتسجيل ٣ أهداف والتأهل للدور المقبل.

شدد المدرب على أنه منذ توليه المهمة قبل ٨ أشهر، والإدارة برئاسة المهندس ممدوح عيد يدعمونه بكل قوة، والجهاز الفني واللاعبون يقدمون كل شيء، وهو ما كان نتاج النتائج الرائعة والمنافسة على الدوري حتى النهاية، وكذلك الفوز بلقب كأس مصر، ودعم الإدارة يمنحه دفعة معنوية أخرى لبدء موسم قوي يعمل فيه على المنافسة مجددا على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وعبر المدير الفني عن سعادته الكبيرة بالدعم المقدم في ملف التعاقدات ووجود عناصر جديدة بدأت تشارك في بعض الدقائق وتحتاج للتجانس فقط وستظهر بصورة أفضل في الفترة المقبلة مع المعسكر الذي سيقام مستقبلا.