زفاف عروسين على جمل بقرية صفط الشرقية ببنى سويف

شهدت قرية صفط الشرقية مركز الواسطي شمال محافظة بني سويف حفل زفاف الشاب خالد رجب عامل باحدي المصانع وزواجة من احدي بنات القرية وزفافهما علي جمل وتم اعداد هودج خاص مزود بالانارة من كل الاتجاهات ويعمل ببطارية وسط فرحة عارمة من اهالي العروسين.

وكانت قد انتشرت العديد من الافكار فى اقامة الافراح في مصر خلال هذه الأيام بين المخطوبين والمقدمين علي الزواج للاحتفال بيوم الزفاف مثل زفاف علي دراجة بخارية او زفاف في سيارة نقل كبيرة تريلا ، أو تعليق لافتات على الكباري أو محاكاة الحفلات الشعبية بطريقة مبتكرة.

واخيرا في بني سويف الاحتفال عن طريق ركوب الهودج او الجمل، قصة جديدة ومبتكرة فكر فيها اهالي عريس بصفط ميدوم شمال المحافظة وهم عمرو احمد دسوقي وشقيقة عبدالله وياسر سليمان جودة ابناء عم العريس خالد رجب من عائلة الفقهاء التابعة لقرية صفط الشرقية مركز الواسطي شمال محافظة بني سويف.

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