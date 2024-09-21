الهلال يهدد رقم الأهلي التاريخي في المسابقات السعودية

أصبح فريق الهلال السعودي على بعد خطوات قليلة من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم النادي الأهلي في المسابقات المحلية السعودية كأطول سلسلة عدم هزيمة.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

بهذا الانتصار وصل الهلال إلى 49 مباراة على التوالي في جميع المسابقات المحلية بدون أي هزيمة، ليقترب من الوصول إلى الرقم التاريخي المسجل باسم النادي الأهلي.

أطول سلسلة عدم خسارة في جميع المسابقات المحلية

• الأهلي — 55 مباراة

• الهلال — 49 مباراة

ويتبقى لنادي الهلال 6 مباريات يحتاج فيها للخروج بالفوز أو التعادل على اقل تقدير لمعادلة رقم الأهلي، و7 مباريات من أجل تحطيم الرقم وتسجيل رقمًا مميزًا باسمه في تاريخ المسابقات المحلية السعودية.