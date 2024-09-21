الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الهلال يهدد رقم الأهلي التاريخي في المسابقات السعودية

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

أصبح فريق الهلال السعودي على بعد خطوات قليلة من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم النادي الأهلي في المسابقات المحلية السعودية كأطول سلسلة عدم هزيمة.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

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الهلال يقسو على الاتحاد بثلاثية في الكلاسيكو وينفرد بصدارة الدوري السعود

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الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية مثيرة في الشوط الأول بالكلاسيكو السعودي

بهذا الانتصار وصل الهلال إلى 49 مباراة على التوالي في جميع المسابقات المحلية بدون أي هزيمة، ليقترب من الوصول إلى الرقم التاريخي المسجل باسم النادي الأهلي.

أطول سلسلة عدم خسارة في جميع المسابقات المحلية

• الأهلي — 55 مباراة 

• الهلال — 49 مباراة 

ويتبقى لنادي الهلال 6 مباريات يحتاج فيها للخروج بالفوز أو التعادل على اقل تقدير لمعادلة رقم الأهلي، و7 مباريات من أجل تحطيم الرقم وتسجيل رقمًا مميزًا باسمه في تاريخ المسابقات المحلية السعودية.

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