الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد حلقة سيمون في برنامج "واحد من الناس"

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة والمطربة سيمون، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل.

وتتحدث سيمون، خلال الحلقة عن أسباب غيابها عن الفن والغناء وأسباب عودتها، كما تتحدث عن بدايتها الفنية ورغبتها ان تكون مطربة أوبرا، وتجربتها مع الهضبة عمرو دياب، وأسباب تسميتها سيمون.

وتكشف سيمون، عن حياتها الخاصة وعلاقتها بوالدها ووالدتها وشقيقها ولأول مرة تتحدث عن انكسارها بعد وفاة والدها ووالدتها.

كما تتحدث عن بدايتها الغنائية بالجامعة واول البوم وأول اغنية لها، والدويتو مع حميد الشاعري وأغنية بتكلم جد، وأيضا علاقتها بسيدة الشاشة العربية وعودتها للفن من خلال مسلسل بين السرايات.

كما تناول الحلقة الحديث عن تجربتها الرائعة مع محمد صبحي بالمسرح، ومشاركتها بمسرحية لعبة الست وسكة السلامة وكارمن.

وتقدم سيمون، خلال الحلقة عدد من الأغاني منها ايتها الروح الفرفوشة النعنوشة البشبوشة احضري فورا في الحال، ماشية وساعتي مش مظبوطة، طنش تعيش، خاف مني.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل قناة الحياة.

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