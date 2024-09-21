الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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صفاء أبو السعود: سعدت بأبطال الملتقى الدولي لفنون ذوي الهمم.. شئ مبهج

الفنانة صفاء أبو
الفنانة صفاء أبو السعود

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أن هناك الكثير من التفاصيل بشأن العرض الفني المميز لأبطال الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة والتي سعدت به كثيرًا.

 

وتابعت "أبو السعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "منذ 3 سنوات أعمل معهم وهو شئ مبهج وأمر سعيد لأي فنان أن يعمل مع الأطفال، كان مفاجئة ليا الهوبة للأطفال والتقدم في تنمية الموهبة"، مشيرة إلى أن هناك أصوات أفضل من أصوات مطربين محترفين، وهناك أطفال محترفين في الفن التشكيلي، مشددة على أن علاقتها معهم أصبحت جيدة وتصدر لهم طاقة إيجابية.

 

وأشارت إلى أن أطفال الملتقى الدولي لفنون وذي القدرات الخاصة يقدمون فن بكل أبداعهم، موضحًا أن العمل بالأمس كان عمل درامي مميز والأطفال أصبحوا محترفين بشكل مميز، مشددًا على أن الأطفال التي تشارك في التمثيل لديهم موهبة مميزة وانبهر به وهو شئ مشرف وجميل.

 

وتابعت: "انبهرت بقدرات ومهارات أطفال ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة"، مؤكدة أن رانيا فريد شوقي ونيفين رجب وطارق صبري وميدو عادل وحجاج عبدالعظيم قدموا عمل رائع بملتقى ذوي الهمم.

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