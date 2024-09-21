الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية: سيكون صوت مصر حاضرا وقويا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين المصريين بالخارج، إنه سوف يكون هناك مجموعة كبيرة من اللقاءات، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تتجاوز 100 لقاء وفعالية على مدار الأيام المقبلة.

وأوضح «عبد العاطي» خلال لقاء خاص على شاشة فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر ستشارك بقوة في فعالية قمة المستقبل، والعديد من الفعاليات، فيما يتعلق بإنشاء نظام مالي جديد، يحقق العدالة، ويتناول قضية المديونية، خاصة بالنسبة للدول متوسطة الدخل، كما هو الحال في مصر، ويتعلق بتوفير التمويل المطوب لعملية التنمية المستدامة، لكي تستطيع الدول النامية الوصول إلى الأهداف المستهدفة، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك ملفات كثيرة، منها نزع السلاح والملف الفلسطيني والسوادني، مؤكدا أنه سيكون هناك ملفات كثيرة ستشارك مصر بها بفعالية، وسيكون صوتها حاضرا وقويا؛ لأنها الطرف الإقليمي الأهم في المنطقة التي تموج بالاضطرابات.

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