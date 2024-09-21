تطورات تقنية الحقن المجهري في المؤتمر العلمي بنقابة التطبيقيين بالدقهلية

ناقش المؤتمر العلمي الأول في تقنيات الحقن المجهري بنقابة العلميين بالدقهلية والذي افتتحت فعالياته اليوم أحدث الدراسات العلمية في مجال الحقن المجهري وتطوراته لعلاج العقم وتأخر الانجاب، حيث أكد المؤتمر أهمية هذه التقنية المستخدمة بشكل شائع لزيادة فرص الانجاب من خلال خطوات علمية وعملية يقوم بها أخصائيو الأجنة ويتم ذلك بصورة موضوعية مستقلة .

د. أحمد عبيه متحدثا في المؤتمر

افتتاح المؤتمر اليوم

وقائع المؤتمر

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الذي نظمته اليوم نقابة العلميين بالدقهلية المؤتمر العلمي في علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري، حيث افتتح المؤتمر د . أحمد سمير عبيه نقيب العلميين بالدقهلية بحضور الدكتور أسامة العيان رئيس المؤتمر عميد كلية العلوم جامعة المنصورة ود.صلاح النادي عضو اللجنة العامة لنقابة العلميين .

دور النقابة

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني ، ثم كلمة د. أحمد عبيه والذي رحب بالحضور موضحا دور النقابة في تنظيم المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية في تأهيل الخريجين لسوق العمل، ثم تم تأبين العالم الدكتور أحمد المحمودي والذي وافته المنية منذ بضعة أسابيع .

حقوق الأعضاء

وألقى بعد ذلك د . صلاح النادي كلمة تشجيعية لنقابة العلميين بالدقهلية مشيداً بالنشاط الكبير الذي تقدمه نقابة العلميين ، مشيراً إلى دور النقابة العامة في الحفاظ على حقوق الأعضاء والتواصل المستمر معهم، ثم ألقيت كلمات أخرى من عمداء كليات العلوم والزراعة ونقابة الأطباء البيطريين والزراعيين، واختتمت الكلمات بكلمة الدكتور أسامة العيان رئيس المؤتمر معبراً عن العلاقة القوية بين النقابة والكلية والتعاون المشترك بين الكيانين العريقين، وبعد ذلك اُلقيت المحاضرات المختصة بمجال علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري قدمها نخبة من العلماء الأجلاء.

وقد اشترك في المؤتمر ما يقرب من مائة مشترك من الطلبة والخريجين من كليات العلوم والطب والطب البيطري والزراعة .

كما حضر المؤتمر النائب اللواء جمال عبدالظاهر والنائب المحاسب ثروت فتح الباب عضوي مجلس الشيوخ والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم جامعة المنصورة الجديدة نيابة عن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة جامعة المنصورة والدكتور المتولي مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة دمياط والدكتور محمد جبر نقيب الأطباء البيطريين ، كما حضر المؤتمر الدكتور محمد القلا نقيب أطباء الأسنان والدكتورة أمورة أبوالنجا منسق المؤتمر أستاذ علم الأجنة بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة المنصورة والدكتور محمد عبده أمين نقابة الزراعيين بالدقهلية، ولفيف من أساتذة جامعة المنصورة .

يذكر أن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر ستكون عبارة عن مجموعة من ورش العمل المتخصصة في المجال يقدمها مجموعة متميزة من العاملين بالمجال ويتم خلالها تدريب عملي على الأجهزة لتطبيق ما تم شرحه في المحاضرات النظرية.