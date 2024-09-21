شاهد.. سقوط قاعدة درع الدوري المصري أثناء احتفال الأهلي باللقب

سقطت قاعدة درع الدوري المصري الممتاز أثناء تسليمه لقائد الأهلي محمد الشناوي في الاحتفالية التي أقامتها القلعة الحمراء بعد الفوز على جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

ورصدت كاميرات الناقل الحصري سقوط قاعدة الدرع أثناء قيام محمد الشناوي برفعه، ليسارع إمام عاشور ويقوم هو بحملها ويشارك الفريق الفرحة والاحتفال.

🚨🚨🚨🚨 في أول ظهور للنسخة الجديدة!



سقوط قاعدة درع #الدوري_المصري أثناء تسليمه لقائد الأهلي محمد الشناوي 💀💀💀💀💀

pic.twitter.com/91if1ixZPO — عمرو (@bt3) September 21, 2024

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 3/0 في مرحلة الذهاب من دور الـ 32 لتصبح نتيجة المباراتين 6-0 ويحسم المارد الأحمر صعوده لدور المجموعات من البطولة.