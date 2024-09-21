فوز هندسة المنصورة بالمركزين الاول والثاني في مارثون جامعة بنها للابتكارات

فاز فريقان من كلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الاول و الثاني على مستوى الجمهورية، في مارثون جامعة بنها للابتكارات، والذي نظم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة لأبنائه أعضاء الفريق، مشيرا إلى أن الجامعة تفخر بإنجاز طلابها في جميع المسابقات المحلية والدولية، وتحرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة ومحفزة للطلاب للابتكار والإبداع، حيث تعمل الجامعة على توجيه أفكار الطلاب خصوصا المبتكرين والنوابغ من المطورين والمبرمجين وغيرهم ليكون في السياق الصحيح باستخدام التكنولوجيا، والذي يعود عليهم بالفائدة والنفع ويخدم المشاريع القومية، ويحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقد شارك فريقان من مختلف الأقسام بكلية الهندسة تحت اشراف الدكتور محمود سعفان استاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم ونائب مدير شركة انطلاق، والدكتور أحمد صالح مدير برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات، و هاجر حمدي.

حيث فاز فريق VerTechX بالمركز الأول في فئة استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الانتاجية الزراعية ويضم الفريق محمد خالد انيس ، محمود ابراهيم عبد العزيز، عبد الرحمن احمد شفيق ، يحيى محمد العجمي ، مهند توفيق ، محمد رزق ، عمر سليمان، زياد أسامة، يوسف طاهر ، محمد الجنايني، كريم اشرف

كما فاز فريق touch vision بالمركز الثاني في فئة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ويضم الفريق احمد ابراهيم محمد، ادم محمد ابو محمد ابو العز، احمد مجدي الدمهوجي، يوسف احمد الغماز، فاطمه صبحي نورالدين، حنين هاني، ياسمين اشرف،

الجدير بالذكر أن ماراثون جامعة بنها للابتكارات يأتي في إطار جهود واهتمام الدولة المصرية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعها على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الســــاحة العالمية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركــــز على تعزيز إدارة المعرفـــة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي .