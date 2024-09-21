القاهرة التجارية: زيادة الطلب سبب ارتفاع أسعار السيارات.. والحكومة تضع ضوابط استيرادية

أكد أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن “ACID” هو رقم له مدة صلاحية والأمر متوقف منذ فترة طويل ومن غير المنطقي أن يتم شراءه لاستيراد السيارات، موضحًا أن هذا الرقم يتم بيعه بأموال ما لمن يريد استيراد سيارة ولم يتم رصد بشكل خاصي هذه العملية.

استيراد السيارات:

وتابع "هلالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "هذا الرقم يطبق بشكل معين والآن في مرحلة وضع الضوابط الجديد من قبل الحكومة"، مؤكدًا فيما يخص مبادرة المغتربين ليس هناك أمر منطقي أن يبيع المغترب أرقام السيارات.

ونوه بأن الحكومة تضع حاليًا ضوابط مختلفة لاستيراد السيارات تفاديًا للتجاوزات، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع الضوابط سريعًا، موضحًا أن المعروض أقل من المطلوب هو الذي سيسبب ارتفاع في أسعار السيارات.

وأشار إلى أن سبب ارتفاع السيارات هو أن استيراد السيارات يتم وضع ضوابط عليه على عكس ما كان متعامل به في السابق، بعد وجود تجاوزات استيرادية غير مرغوب فيها من خلال استيراد السيارات الشخصية أو سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.