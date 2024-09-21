الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع ضحايا فيضانات بورما لـ390 شخصًا

فيضانات
فيضانات

ارتفعت حصيلة الضحايا في أعقاب الإعصار ياغي وما أحدثه من فيضانات في بورما إلى 390 شخصا، مع فقدان العشرات، حسبما أعلن المجلس العسكري الحاكم، وفقًا لما أعلنته وكالة" روسيا اليوم".

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وضرب ياغي شمال فيتنام ولاوس وتايلاند وبورما قبل أكثر من أسبوع، وتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مصرع المئات.

وأدت هذه الكارثة لتفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية والسياسية التي تمر بها بورما منذ انقلاب العام 2021 الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا.
وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو مليون شخص تضرروا في بورما في أعقاب الإعصار ياغي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" إن دمارا هائلا حل بتلك المناطق حيث تعرضت الطرق والجسور وشبكات الاتصالات والمدارس ومرافق الخدمة العامة والأمكنة الدينية والمحاصيل والأراضي الزراعية لأضرار بالغة أو انهارت كليا

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