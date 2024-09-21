مستشار الأمن السيبراني: استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير عن بُعد أمر وارد

أكد الدكتور وليد حجاج، مستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن المصنعيين للسيارات الكهربائية لديهم القدرة في التحكم بالسيارة عن بعد، وما ذكر بشأن تحكم إيلون ماسك بالسيارة الكهربائية أمر غير مستبعد.

وشدد "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن فكرة التحكم بالسيارات عن بعد أمر موجود ومتاح، مؤكدًا أن استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير أمر وارد وليس هناك من يبعد، مؤكدًا أنه لا يستبعد صحة اتهام الرئيس الشيشاني لإيلون ماسك بتعطيل سيارته الكهربائية عن بعد.

وتابع: "يمكن اعتراض شحنة السيارات الكهربائية وتبديلها بأخرى ملغمة واستخدامها في تفجير المناطق التي يرغب الأشخاص والجهات إحدى تفجيرات بها".