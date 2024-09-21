الدقهلية: تشغيل سيارات المينى باص للربط بين مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه بمتابعة تشغيل سيارات ميني باص واتوبيس للربط بين مدن جمصه و15مايو والشيخ زايد وذلك تخفيفا للعبئ عن المواطنين بالمدن الثلاثة.



واوضح اللواء" مرزوق"انه تم تشغيل تلك السيارات تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين وللخدمة والتيسير علي طلاب الجامعات بجمصه مشيرا ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات تنفيذا للمبادرة الرئاسية "بدايه"للتنمية البشرية.



ومن جانبه أوضح مدير عام المواقف انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية انه تم تشغيل 14 سياره مابين مينى باص واتوبيس للربط بين المدن الثلاثة خدمة للاهالى وتيسيرا على طلبة الجامعات وتم تحديد تعريفه موحده بقيمة 5 جنيهات مشيرا الي انه تم تقسيم خطوطي .

وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان) " وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية السير إلى ثلاث خطوط تشمل جميع المواقع المستهدف تغطيتها بالمدن المذكورة.